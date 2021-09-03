Almanya’nın hizmet sektöründe toparlama devam ediyor

Almanya’da hizmet sektörü, temmuz ayındaki COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle 61,8 puanlık rekor büyüme ardından, beklenti olan 61,5 puanın altında kalsa da, 60,8 puan ile büyüme trendini sürdürdü.

COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ardından en büyük faaliyet artışları tüketici hizmetleri, posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti.

Hizmet sektöründe yeni işler 2011 yılının ocak ayından bu yana en büyük ikinci artışı gösterirken, sektör enflasyonun girdi ve çıktı fiyatları üzerinde etkili olmasından olumsuz etkilendi.

Biriken işler ağustos ayında üst üste beşinci ayda da artmasıyla pek çok işletme arzın talebe yetişemediğinden şikayet etti.

Şirketler, personel giderleri, enerji, petrol ve hammadde fiyatlarında görülen artışlar nedeniyle söz konusu maliyetleri tüketicilere yansıttı.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Phil Smith, Almanya’da hizmet sektörünün temmuz ayındaki rekor büyüme ardından güçlü seyre devam ettiğine işaret etti ve “Delta varyantı hizmet sektörü üzerindeki baskılarını sürdürüyor. Ancak buna rağmen işletmeler, güçlü seyir nedeniyle gelecek hakkında umutlu” dedi.