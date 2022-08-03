Almanya'nın ihracatı beklentileri aştı

Almanya'nın ihracatında beklentilerin üzerinde bir artış yaşandı.

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 yukarı geldi. Piyasa tahminleri yüzde 1,3 artış olacağı yönündeydi.

İthalat yüzde 0,2 artışla analistlerin yüzde 1,5 artış yönündeki tahmininin altında kaldı. Yıllık bazda ihracatta yüzde 18,4, ithalatta yüzde 27,9 artış yaşandı.

Böylece mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat 134,3 milyar euro, ithalat 127,9 milyar euro olurken, ticaret fazlası 6,4 milyar euro oldu. Piyasa tahmini fazlanın 0,4 milyar euro olacağı yönündeydi.