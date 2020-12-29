Almanya'nın ihracatının yıllık yüzde 12 düşmesi bekleniyor

Almanya Federal Toptancılık, Dış İlişkiler ve Hizmetler Birliği'nden (BGA) gelen açıklamaya göre, Almanya'nın 2020 yılı ihracatının COVID-19 salgının etkisiyle yıllık bazda yüzde 12 azalması bekleniyor.

COVID-19 salgının Almanya'nın ABD'ye ihracatını yüzde 16, Birleşik Krallık'a ihracatını ise yüzde 18,5 azalttığına işaret edilen açıklamada, Çin ve Asya'ya yapılan ihracatın arttığını ve bu pazarın öneminin arttığı belirtildi.

BGA Başkanı Anton Boerner, COVID-19 salgının ülkenin ihracatını 5 sene geriye attığına işaret ederken, "Bu durum aynı zamanda dijitalleşme konusunda bizi 5 sene ileriye taşıdı" dedi.

Hızlı bir ekonomik toparlanmanın mümkün olduğunu belirten Boerner, bu durumun yeterli sayıda aşının temin edilmesine ve gereken derslerin alınmasına bağlı olduğunu ancak 2022 yazından önce kriz öncesi düzeye ulaşılmasını beklemediklerini söyledi.