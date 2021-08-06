Almanya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, haziran ayında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geriledi.



Haziran ayında üretim bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Beklenti ise yüzde 0,8 düşüş olacağı yönündeydi. Mayıs ayında ise sanayi üretimi yüzde 0,5 azalmıştı.

Saniyi üretimindeki yllık değişim ise yüzde 5,1 artış oldu. Piyasa beklentileri mayıs ayındaki yıllık yüzde 17,3 artış sonrasında, yüzde 11 artı olması yönündeydi.

Almanya'da haziran ayı için ana mal ve ara mal üretimleri sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 0,9 azaldı. Tüketici malları üretimi ise yüzde 3,4 arttı.

Ülkenin enerji üretimi yüzde 0,6, inşaat sektörü üretimi ise yüzde 2,6 geriledi.