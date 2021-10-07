Almanya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağustos ayında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geriledi.



Ağustos ayında üretim bir önceki aya göre yüzde 4 azaldı. Beklenti ise yüzde 0,4 düşüş olacağı yönündeydi. Temmuz ayında ise sanayi üretimi yüzde 1 azalmıştı.

Sanayi üretimindeki yıllık değişim ise yüzde 1,7 artış oldu. Piyasa beklentileri temmuz ayındaki yıllık yüzde 6’lık artış sonrasında, yüzde 11,4 artış olması yönündeydi.

Almanya'da ağustos ayı için ana mal üretimi yüzde 7,8 gerilerken, motorlu araç ve parçaları üretimi yüzde 17,5 azaldı. Tüketici malları üretimi yüzde 2,6, ara mal üretimi yüzde 2,4 ve enerji üretimi yüzde 4,1 azaldı.