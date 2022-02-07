Almanya'nın sanayi üretimi geriledi

Almanya'nın sanayi üretimi aralık ayında azaldı.

Destatis verilerine göre Almanya'nın sanayi üretimi aralık ayında düşüş gösterdi. Tedarik zincirlerindeki aksaklıkların etkisiyle sanayi üretimi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Analistler ise kasım ayında yaşanan yüzde 0,3'lük artışın ardından aralık ayında da üretimin yüzde 0,4 yükseleceğini öngörüyorlardı.

İmalat sektöründe üretimi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, inşaat sektörü yüzde 7,3 daraldı.

Sanayi üretiminde geçen yılın aynı ayına göre düşüş de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.