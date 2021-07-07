Almanya'nın sanayi üretimi haziranda azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın haziran ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisan ayına göre yüzde 0,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 17,3 arttı.

Almanya'da sanayi üretiminin haziranda, aylık yüzde 0,5 artması bekleniyordu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde enerji ve inşaat üretimi yüzde 0,5, ana mallar üretimi yüzde 3,4, tüketici malları üretimi yüzde 4,1 ve ara mallar üretimi yüzde 0,6 azaldı. Sanayi dışında ise enerji üretimi yüzde 2,1 azalırken, inşaat üretimi yüzde 1,3 arttı.