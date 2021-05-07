Almanya'nın sanayi üretimi martta yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın mart ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubat ayına göre yüzde 2,5, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 5,1 arttı.

Almanya'da sanayi üretiminin martta, aylık yüzde 2,3 artması bekleniyordu.

Veriler, Almanya'da mart ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,7 arttığını ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde ana mallar üretimi yüzde 1,2 ve tüketici malları üretimi yüzde 2,9 artarken, ara malı üretimi ise yüzde 0,4 azaldı.

Mayıs ayında enerji üretimi ise yüzde 2,4, inşaat üretimi ise yüzde 10,8 artış gösterdi.