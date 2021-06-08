Almanya'nın sanayi üretimi nisanda azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın nisan ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayına göre yüzde 1, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 26,4 arttı.

Almanya'da sanayi üretiminin nisanda, aylık yüzde 0,7 artması bekleniyordu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde enerji ve inşaat üretimi yüzde 0,7, ana mallar üretimi yüzde 0,1, tüketici malları üretimi yüzde 3,3 ve ara mallar üretimi yüzde 024 azaldı. Sanayi dışında ise enerji üretimi yüzde 6 artarken, inşaat üretimi yüzde 4,3 azaldı.