Almanya'nın sanayi üretiminde artış

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Destatis açıklamasında, enerji yoğun sanayi kollarında eylülde üretimin ağustos ayına göre yüzde 0,9 düştüğü belirtildi.

Eylül 2021 ile karşılaştırıldığında, Eylül 2022'de enerji yoğun sanayinin üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 9,7 daha düşüktü.

Bu arada, yüzde 0,8 düşüş olarak açıklanan ağustos ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,2 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, eylülde önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,7 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1,1 artarken, ara malı üretimi yüzde 0,1 düştü.

Eylülde tüketim malları üretiminde yüzde 1,4 artış görülürken, sanayi dışında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi. Enerji üretimi seviyesinde ise rüzgar enerjisinden enerji üretimindeki dalgalanmaların etkisiyle yüzde 1,7 artış kaydedildi.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gelen siparişlerdeki son düşüş ve aylardır düşen Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin, kışın bir resesyona işaret ettiğini belirterek, “Kovid-19 krizinde olduğu gibi, gaz depolarının dolu olması ve yüksek gaz teslimatları gaz karnesini olası kılmadığı sürece, bu (resesyon) o kadar derin olmamalı.” ifadelerini kullandı.