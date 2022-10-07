Almanya'nın sanayi üretiminde daralma

Ağustos ayında sanayi üretim fiyat, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Ekonomistler ise ağustos ayında üretimin yüzde 0,5 düşmesini bekliyorlardı.

Temmuz ayı sanayi üretim değişimi de yüzde -0,3'ten yüzde 0,0'a revize edildi.

Ağustos ayında sanayi üretimi fiyat ve takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 arttı.

Enerji ve inşaat dışarıda bırakıldığında ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki aya öre yüzde 0,1 geriledi. Tüketici malları üretimi yüzde 1,8, sermaye malları üretimi yüzde 1,2 artarken, ara malı üretimi yüzde 2,4 azaldı.

Ağustos ayında enerji üretimi yüzde 6,1 düştü.