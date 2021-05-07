  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'nın ticaret fazlası 14,3 milyar euroya geriledi
Takip Et

Almanya'nın ticaret fazlası 14,3 milyar euroya geriledi

Almanya'da ticaret dengesi mart ayında 14,3 milyar euro fazla verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkenin ticaret dengesinin, şubat ayındaki 19,1 milyar euro fazladan sonra, mart ayında 14,3 milyar euro fazla verdiğini açıkladı. Piyasa beklentileri ticaret fazlasının 19,5 milyar euro olmasıydı.

Almanya'nın ihracatı martta yüzde aylık yüzde 1,2 artışla 126,5 milyar euroya ulaşırken, yıllık bazda artış yüzde 12,1 oldu.

Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 6,5 ve yıllık yüzde 15,5 artışla 105,9 milyar euro oldu.

Almanya'nın Avrupa Birliği üyelerine yaptığı ihracat yıllık yüzde 21,2 artışla 57,7 milyar euroya yükseldi.

Almanya'nın cari dengesi mart ayında, şubat ayındaki 18,9 milyar euro fazladan, 30,2 milyar euro fazlaya yükseldi.