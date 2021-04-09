Almanya'nın ticaret fazlası 19,1 milyar euroya geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkenin ticaret dengesinin, ocak ayındaki 22,2 milyar euro fazladan sonra, şubat ayında 19,1 milyar euro fazla verdiğini açıkladı. Piyasa beklentileri ticaret fazlasının 20 milyar euro olmasıydı.

Almanya'nın ihracatı şubatta yüzde aylık yüzde 0,9 artışla 107,8 milyar euroya ulaşırken, bu düzey bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 1,2 düşük kaldı.

Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 3,6 ve yıllık yüzde 0,9 artışla 89,7 milyar euro oldu.

Almanya'nın Avrupa Birliği üyelerine yaptığı ihracat yıllık yüzde 2,9 ve ithalat ise yıllık yüzde 0,7 arttı.