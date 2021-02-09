Almanya’nın ticaret fazlası beklenti altında kaldı

Almanya’nın aralık ayı ithalatı’nın yüzde 0,1 azalması ve ihracatının yüzde 0,1 artmasıyla, ülkenin ticaret dengesi 16,1 milyar euro fazla verdi. Ticaret fazlası beklentisi 16,3 milyar euro düzeyindeydi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) aralık ayı ticaret dengesi verilerine göre Almanya’nın kasım ayında yüzde 2,3 artan ihracatı, aralıkta yüzde 0,1 arttı ve 100,7 milyar euroya yükseldi. Almanya’nın yıllık ihracatı ise yüzde 9,3 düşüşle 1,2 trilyon euro oldu.

Diğer yandan, ülkenin ithalatı, kasım ayındaki yüzde 5,4’lük artış sonrasında, yüzde 0,1 azalarak 85,9 milyar euro oldu. Almanya’nın yıllık ithalatı yüzde 7,1 düşüşle 1,03 trilyon euroya geriledi.

Ülkenin 2020 yılı için ticaret fazlası ise 179,1 milyar euro oldu.

Almanya, ödemeler dengesinde ise 28,2 milyar euro cari fazla verdi. Ödemeler dengesi kasım ayında 21,2 milyar euro fazla vermişti.