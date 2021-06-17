Altın, 1.800 doların altını gördü

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) yetkililerinin beklenenden daha erken faiz artırımları öngörmesinin ardından dolar endeksi ve ABD Hazine getirilerinin artmasıyla düşüşe geçti.

Spot altın fiyatları, dün yüzde 2,5 düşüşle 1.803,79 dolara geriledikten sonra, bugün düşüşe devam ederek değer kaybını yüzde 3 düzeyine kadar artırdı.

Altının onsu bugün 6 Mayıs'tan bu yana ilk kez 1.800 doların altını gördü.

Fed’in faiz kararı ardından dolar endeksi diğer para birimleri karşısında iki ayın en yüksek seviyesine ABD devlet tahvillerinin 10 yıllık getirisi ise, yüzde 1.594 ile 4 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Çarşamba günü Fed, yetkililerin faiz artırımları için hızlandırılmış bir zaman çizelgesi öngörmesi, kriz döneminde tahvil alımının nasıl sona erdirileceğine ilişkin müzakereler başlatması ve 15 aydır süren sağlık acil durumunun artık ABD ticaretinde temel bir kısıtlama olmadığı söylemesiyle pandemi kaynaklı tahvil alımlarının sona ermesi için görüşmelerin önünü açtı.

Fed başkanı Jerome Powell da toplantı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ekonomik aktiviteye ve istihdama ilişkin göstergeler güçlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Powell, gelecek dönemde geçici etkilerin azalmasıyla enflasyonda düşüşün beklendiğini, ABD’de enflasyonun bu yıl yüzde 3,4, 2022'de yüzde 2,1 ve 2023'te yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle, gümüş yüzde 3.41 düşüşle ons başına 26,85 dolara, paladyum yüzde 2,16 düşüşle 2 bin 775.16 dolara, platin ise yüzde 2,56 düşüşle 1.121,7 dolara geriledi.