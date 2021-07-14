Altın fiyatları 1 ayın zirvesinde

Altın fiyatları, beklenti üzerinde gelen ABD enflasyon verisi ardından güvenli liman arayan yatırımcıların etkisiyle yüzde 1 değer kazandı ve 1.830 dolara yükseldi, ancak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun geçici olduğuna dair tahminleri öngörüler güçlenirken yapacağı açıklama öncesinde artış baskılandı.

Bank of China International'ın emtia piyasası stratejisi başkanı Xiao Fu, "Altının enflasyondan korunma özelliği ABD TÜFE verilerinin ardından kullanıldı, ancak piyasa katılımcıları Fed başkanının konuşmasını beklediği için altındaki artış limitli oldu " dedi.

ABD tüketici fiyatlarında görülen 13 yılın en büyük artışı, yatırımcıların Fed'den gelen mesajlara odaklanmasına yol açtı.

Commerzbank analistleri bir notta, "Şu ana kadar Fed, gözle görülür şekilde yüksek enflasyon oranlarının yalnızca geçici olduğunu ve gelecek yıl tekrar normalleşeceğini varsayıyordu. Ancak, her bir yüksek rakamla, enflasyonun daha uzun bir süre yüksek kalması riski artıyor” ifadeleri kullanıldı.

Bazı yatırımcılar altını yüksek enflasyona karşı bir önlem olarak görüyor, ancak Fed'in faiz artırımı, altını elde tutmanın fırsat maliyetini artıracağından cazibesini azaltacak.