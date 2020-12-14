Altmaier: Ekonomik durum 2021'de oynak olacak

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, 2021 yılının ekonomik durum açısından oynak olacağını ancak hükümetin doğru hamleler yapması durumunda 2020 yılı baharında görülen gerileme benzeri bir durum yaşanmayacağını söyledi.

Altmaier, COVID-19 salgını yayılma hızının yavaşlamaması durumunda hastanelerin dolacağını ve salgını kontrol altına akmak için daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Ekonominin tam olarak durdurulmasının salgının ikinci dalgasının önleme konusunda yardımcı olacağını belirten Altmaier, bu durumda perakende sektörüne yardım etmek gerektiğini söyledi.