Alüminyumda üretim krizi: Fabrikalar birer birer kapanıyor

Avrupa'da enerji yoğun sektörlerdeki fabrikalar kapanmaya devam ediyor. Bu durumun en çok etkilediği sektörler arasında yer alan alüminyumda ise üretim krizi büyüyor.

Enerji maliyetleri ile boğuşan şirketlerin bazıları fabrikalarını kapatırken, bir kısmı üretimi düşürdü. Son olarak bir kapatma kararı da Romanya'dan geldi. Kıta'da üretim ise 1970'lerden bu yana en düşük seviyelere indi.

Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi “Alro Slatina” şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verdiğini duyurdu.

Popescu, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti.

Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.

Hangi şirketler üretimi durdurdu?

Avrupa’nın en büyük alüminyum tesisi Aluminium Dunkerque Industries, Dunkerque tesisinde üretimi yüzde 22 oranında kısacak.

Alman alüminyum devi Speira, ekim ayı itibarıyla alüminyum üretimini yüzde 50 azaltacak.

Hollanda'nın Delfzijl şehrinde Damco Alüminyum ile Farmsum bölgesindeki Aldel'in fabrikası kepenk indirdi.

Norsk Hydro, Slovakya'da üretimi ay sonunda durdurucağını açıkladı.

Sloven şirket Talum ile Norveçli Alcoa ise üretim kapasitesini düşürme kararı aldı.

En büyük alüminyum alıcılarından biri olan Novelis ise gelecek yıl Avrupa fabrikalarına tedarik sağlayacak potansiyel yeni anlaşmalarda Rus metalini kabul etmeyeceğini açıkladı.