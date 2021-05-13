Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak. Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin personel alımına gideceği bildirildi.

ABD ve Kanada'da depo ve teslimat alanında 75 bin yeni personelin alınacağı belirtilen açıklamada, yeni açılan pozisyonlar için ortalama başlangıç ücretinin saat başına 17 dolar olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek maaş ve desteklere ek olarak koronavirüs aşısını olmuş yeni çalışanlara 100 dolar verileceği kaydedildi.