Amazon çalışanları 'sendika' için sandığa gidiyor

COVID-19 salgını sürecinde çalışanlara daha fazla hak talep ettiği gerekçesiyle Staten Island Amazon tesisinde işten atıldığını öne süren eski çalışan Christian Smalls öncülüğünde kurulan Amazon İşçi Sendikası görücüye çıkacak.

JFK8 olarak da bilinen Amazon deposundaki 5 binden fazla çalışan sendikayı kabul edip etmeme konusunda oy kullanacak.

Amazon İşçi Sendikası Başkanı Christian Smalls, CNN’e yaptığı açıklamada, küçük bağışlarla kurdukları sendikanın siyasetten ve büyük şirketlerden bağımsız olduğunu belirterek, önceliklerinin çalışanların temel hakları ve güvenliği olduğunu kaydetti.

Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu gözetiminde 5 gün sürecek oylama işlemi haftaya çarşamba sona erecek.

Öte yandan Amazon’un Alabama eyaleti Bessemer yerleşkesindeki depo çalışanlarının da Perakende, Toptan ve Büyük Mağazalar Sendikası'na katılıp katılmama kararı için mektup yoluyla iki aydır devam eden seçiminin bugün sonuçlanması bekleniyor.

Bu süreçte Amazon şirketinin, her iki tesiste de sendikalaşmaya karşı olduğu ve çalışanlarını bu yönde ikna etmek için toplantılar yaptığı bildirilirken, şirket tarafından CNN’e yapılan açıklamada, “Çalışanlar her zaman bir sendikaya üye olup olmama seçeneğine sahip olmuştur.” ifadesi paylaşıldı.

Alabama ve New York’taki tesislerde devam eden oylama sonucunda çalışanların salt çoğunlukla sendikalaşmaya ‘evet’ demesi durumunda Amazon’un 27 yıllık tarihinde bir ilk gerçekleşecek.