Amerikalıların ekonomiye güveni düştü

ABD'de enflasyonun 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkması ekonomiye olan güveni pandeminin başladığı Nisan 2020'deki seviyesine geri getirdi.

Gallup tarafından 1-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen anketlerle Amerikalı yetişkinlerin yüzde 67'sinin ekonominin kötüye gitmekte olduğunu düşündüklerini gösterdi. Amerikalıların yüzde 82'si cari ekonomik şartları "vasat" veya "kötü" olarak değerlendirdi.

Gallup Ekonomik Güven Endeksi, Aralık ayında, Nisan 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan -33 puana indi. Endeks, Ekim 2008'de -72'ye kadar gerilemişti.

Katılımcılar, ABD için en önemli problem olarak yüzde 21 ile zayıf liderliği gösterirken, yüzde 13'e göre en önemli problem COVID-19 oldu. Genel olarak ekonomi yüzde 11 ile üçünü sırada yer alırken, göç ise yüzde 7 ile dördüncü sırada çıktı.