Amerikalıların serveti, 143,8 trilyon dolara geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan-haziran dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı. Buna göre, ülkede hanehalkı toplam serveti yılın ikinci çeyreğinde 143,8 trilyon dolara düştü.

Bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 4,1 azalan toplam hanehalkı serveti, iki çeyrek art arda düşüş gösterdi.

Amerikalıların serveti bu yılın ilk çeyreğinde de 149,9 trilyon dolara gerileyerek 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş kaydetmişti.

Hanehalkı serveti, bu yılın ikinci çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,2'lik artış gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde hisse senetleri toplam 7,7 trilyon dolar değer kaybederken, gayrimenkullerin toplam değeri 1,4 trilyon dolar arttı.

Amerikan hanehalkının toplam borcu ise bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 7,4'lük artış kaydetti.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 8,5 ve konut kredileri (mortgage) yüzde 8,8 arttı.