Amerikalıların tüketici harcamaları şubatta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,1 azaldı.

Ocakta yüzde 10 azalış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, şubatta yüzde 7,3 azalması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da şubatta aylık yüzde 1 azaldı. Kişisel tüketim harcamalarının ocak ayındaki yüzde 2,4’lük artış sonrasında yüzde 0,7 azalması bekleniyordu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,4 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık ve yıllık değişimler, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,5 artması bekleniyordu.