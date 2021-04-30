Amerikalıların tüketici harcamaları şubatta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya göre yüzde 21,1 arttı.

Şubat ayında yüzde 7,1 azalış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta yüzde 20,3 artması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da martta beklentileri karşılayarak aylık yüzde 4,2 arttı. Kişisel tüketim harcamaları şubat ayındaki yüzde 1 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,8 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim beklentiyi aşarken, yıllık değişim piyasa beklentilerini karşıladı.