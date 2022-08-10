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Amerika'nın ardından Rusya'da da enflasyon düşüş gösterdi

Rusya’da yıllık enflasyon temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 15,9’dan yüzde 15,1’e düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı temmuzda yıllık bazda yüzde 16,8 artış gösterdi. Gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 16,5 artarken, hizmet ürünlerinin fiyatı yüzde 10,8 yükseldi.

Rusya’da yıllık enflasyon da temmuzda bir önceki aya göre yüzde 15,9’dan yüzde 15,1’e geriledi.

Rusya Merkez Bankasının tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 12 ila yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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