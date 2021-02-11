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Amsterdam hisse işlem hacmiyle Londra'yı geçti

Amsterdam, Avrupa'nın en büyük hisse senedi ticareti merkezi olarak Londra'yı geçti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Amsterdam'ın, Brexit'ten sonra İngiltere'nin kaybettiği işletmeleri toplarken  ocak ayında Avrupa'nın en büyük hisse ticaret merkezi oldu ve Londra'nın tarihi ünvanını devraldı.

Financial Times haberinde, Euronext Amsterdam'da ve CBOE Europe ve Turquoise'ın Hollanda birimlerinde, günde ortalama 9,2 milyar euro (11,16 milyar dolar) işlem görürken, aralık ayına göre dört katın üzerinde bir artış gerçekleştiği belirtildi.

Londra piyasalarında yapılan işlem hacmi ise ocak ayında günlük ortalama 8,6 milyar euroya geriledi.

Kaynak : Matriks