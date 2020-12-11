"Anlaşmasız Brexit kötü bir anlaşmadan daha iyi"

Birleşik Krallık Kültür Bakanı Oliver Dowden, Avrupa Birliği (AB) ve ülkesi arasındaki ticaret görüşmeleri sonucunda yetersiz bir anlaşmaya imza atmanın, AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmaktan daha kötü olacağını açıkladı.

Times radyo istasyonuna konuşan Dowden, "AB'den ayrılmanın faydalarından biri de kendi kural ve düzenlemelerimizi yapabilecek olmamız. Uzun vadede kazanmak varken, kısa vadeli sonuçlara boyun eğmemeliyiz" dedi.

Başbakan Boris Johnson geçtiğimiz günlerde bir anlaşma ihtimalinin giderek zayıfladığını söylemişti.