'Anlaşmasız Brexit'in Britanya ekonomisini korkulduğu kadar etkilemez'

Capital Economics ekonomistlerinve göre Avrupa Birliği ile Britanya arasında Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varılamaması halinde bunun Britanya ekonomisen etkisi korkulan kadar olmayacak.



Ekonomistler, AB ile bir ticaret anlaşması olmaması halinde Britanya ekonomisinde büyümenin, bir anlaşma olması halinde yaşanması beklenen büyümenin sadece yüzde 1 altında kalacağını savundular.



Ekonomistler, "AB ile Britanya arasında bir ticaret anlaşması olmaması Britanya'nın ekonomik toparlanmasını 6 ay veya daha fazla geri bıraktırabilir, ancak pekçok kişinin korktuğu gib.i bir ekonomik felaket olmayacak" değerlendirmesini yaptılar.