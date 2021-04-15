AP komitelerinden İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay

Avrupa Parlamentosu (AP) komiteleri, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Dış İlişkiler ve Ticaret Komiteleri, AB-İngiltere arasında uzlaşılan ticaret ve iş birliği anlaşmasını görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, AB ve İngiltere arasında gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmayı 108 "Evet", 1 "Hayır" ve 4 "Çekimser" oyla kabul ederek, söz konusu anlaşmanın AP Genel Kurulu'nda onaylanması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda aralık ayında uzlaşı sağlamıştı.

Henüz AP onayı alınmayan anlaşma 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti.

Bu aşamadan sonra anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurul oturumunda onaylanması gerekiyor.

Ancak AP'deki siyasi partilerin grup başkanları İngiltere tarafının Brexit ayrılık anlaşmasını tam anlamıyla uygulamadığı gerekçesiyle bunu Genel Kurul gündemine almıyor.