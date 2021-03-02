Apple, ABD'deki tüm mağazalarını yeniden açtı
Koronavirüs salgını nedeniyle kepenkleri indiren Apple, salgından bu yana ilk kez ABD genelinde bulunan 270 mağazasını açtı.
Foreks
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Apple, COVID-19 salgınının başından bu yana ilk kez ABD genelinde bulunan 270 mağazasının tamamını yeniden faaliyete geçirdi.
Apple, Çin dışındaki mağazalarını COVID-19 salgını nedeniyle 13 Mart 2020'de kapatmıştı.
Apple'ın Fransa'daki 12 ve Brezilya'daki 2 mağazası kapalı kalmaya devam edecek. Meksika'daki 2 mağaza ise bugün yeniden açılacak.