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Apple, ABD'deki tüm mağazalarını yeniden açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle kepenkleri indiren Apple, salgından bu yana ilk kez ABD genelinde bulunan 270 mağazasını açtı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Apple, COVID-19 salgınının başından bu yana ilk kez ABD genelinde bulunan 270 mağazasının tamamını yeniden faaliyete geçirdi. 

Apple, Çin dışındaki mağazalarını COVID-19 salgını nedeniyle 13 Mart 2020'de kapatmıştı. 

Apple'ın Fransa'daki 12 ve Brezilya'daki 2 mağazası kapalı kalmaya devam edecek. Meksika'daki 2 mağaza ise bugün yeniden açılacak.

 