Apple, iPhone 14 üretim hedefini düşürdü

Apple, Çin'in Zhengzhou kentindeki birincil iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max montaj tesisindeki COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 üretimini geçici olarak azalttığını söyledi.

Bu yıl 90 milyon iPhone 14 üreteceğini öngören şirket, beklentisini 87 milyon adede çekti.

Foxconn tarafından işletilen, "önemli ölçüde azaltılmış kapasite" ile çalışan fabrika için Apple daha az ünite göndereceği ve müşterilerin cihaz sipariş ederken daha uzun bekleme süreleri yaşayacağı konusunda uyardı.

Apple'ın uyarısı, talebi karşılamakta zorluk çektiği için aralık çeyreğinde daha az iPhone satma olasılığını gündeme getiriyor.

Daha önce, geçen ay aralık çeyreğinde yavaşlayan büyümenin sinyalini vermişti.

Geçen hafta Çin, Apple'ın iPhone üretiminin çoğunu yaptığı Zhengzhou'da sokağa çıkma yasağı emri verdi.

Reuters'e göre, Çin'deki fabrika, COVID-19 politikaları ve salgınları nedeniyle tesisten kaçan çalışanlarla boğuşuyor.