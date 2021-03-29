Archegos’un hisse satışları ardından uluslararası bankalardan zarar uyarısı

Japon ve İsviçreli bankalar, ABD'li hedge fonu Archegos Capital'ın satışları nedeniyle yüklü hisse satışı yapmasının ardından büyük zararlar açıklayacakları uyarısında bulundular.

Japon yatırım bankası Nomura, ABD'li bir müşterisi ile yaptığı alım/satım işlemleri nedeniyle 2 milyar dolar zarar edebileceği uyarısında bu sabah bulunurken İsviçre Bankası Credit Suisse ABD'li bir fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüte düşmesi nedeniyle ilk çeyrek bilançosunda "önemli ve yüksek düzeyde etki" görüleceğini belirtti.

Credit Suisse, ABD'li fonun kendisi ve diğer bankalardan gelen "teminat tamamlama çağrısında temerrüte" düştüğünü belirterek, bankaların pozisyonlardan çıkmaya çalıştığına işaret etti.

Nomura hisseleri yüzde 16 gerilerken Credit Suisse hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 7,4 geriledi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri bu sabah yüzde 1 ekside seyretti.

Yatırımcılar finans piyasalarının tamamını etkileyecek nitelikte bir tehlike oluşması ihtimalinin düşük olduğunu, ancak Archegos'un yarattığı zararın belli olmasıyla birlikte hisse piyasalarında yeni satışlar görülebileceğini ifade ettiler.

Piyasalarda cuma günü

Bir kaynak cuma günü bir dizi şirketin hisselerinde büyük düşüşlere yol açan bazı büyük blok işlemler Archegos Capital yatırım fonuyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Büyük çaplı blok işlemler nedeniyle ABD borsasında işlem gören Çinli Baidu ve Tencent Music'in hisseleri sırasıyla yüzde 33,5 ve yüzde 48,5 düşerken, Cuma günüyse ViacomCBS ve Discovery şirketlerinin hisseleri yaklaşık yüzde 27 düşmüştü.

Yatırımcılar ve analistler, Viacom ve Discovery hisselerinin blok işlemlerle satılmasının hisselerdeki gerilemeyi arttımış olabileceğini belirttiler.

Kaynak blok işlemlerin Archegos'un elinde bulundurduğu hisseleri satmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. CNBC konu hakkında doğrudan bilgisi olan bir kaynağa dayandırdığı cumartesi günkü haberinde, satış baskısının Archegos Capital Management tarafından pozisyonların kapatılıp nakite çevrilmesinden kaynaklandığını açıkladı.