Asakawa: Evergrande olayının global bir krizi tetiklemesi muhtemel değil

Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başkanı Masatsugu Asakawa, Çinli gayrimenkul geliştirme devi Evergrande'nin içinde düştüğü krizin global bir krizi tetiklemesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Ancak Asakawa, Evergrande krizinin Çin'in bölgesel yönetimlerinin finansal durumlarına ve hamehalkı tüketimine etkisinin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in bankacılık sisteminin Evergrande'den kaynaklı her şoku absorbe etmeye yetecek tamponlara sahip olduğunu belirten ADB Başkanı, Çin MB'nin sisteme bolca likidite sağladığını ve otoritelerin Evergrande'nin bulaşıcı etkilerini kontrol altına almak için hazır olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Hissedarlar hisselerini satmaya devam ediyor

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin ikinci büyük hissedarı olan China Estates elindeki hisseleri satmaya devam ediyor. China Estates'in Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirime göre son olarak 130,7 milyon Evergrande Group hissesi satıldı.

Şirket, daha önce de 108,91 milyon hisse satmıştı.