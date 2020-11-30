Aso: Japonya ekonomisi halen zor durumda
Japonya Finans Bakanı Taro Aso, ülkesinin ekonomisinin COVID-19 krizi yüzünden zor durumda olduğunu açıkladı.
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Japonya Finans Bakanı Taro Aso, COVID-19 krizi etkisiyle Japon firmalarının daha fazla fonlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Aso'nun yorumu perakende satışların ekimde, aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 6,4 yükselmesi üzerine geldi. Japonya'da perakende eylül ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 8,7 düşmüştü.
Diğer yandan, ülkenin sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 3,8 artarak, yüzde 4'lük artış beklentisinin altında kaldı. Endeks yıllık bazda yüzde 3,2 düştü.
Ekim ayında Japonya'nın nakliye endeksi aylık bazda yüzde 4,6 artarken, stokları yüzde 1,6 azaldı.