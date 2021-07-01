Asya fabrikaları maliyetler ve Delta ile frene basıyor

Asya’da fabrika faaliyetleri artan maliyetler ve Delta varyantı etkisiyle, özellikle Vietnam ve Malezya'da sert etkilendi. Sıkı COVID-19 salgını kısıtlamalarından ötürü haziranda bu ülkelerin imalat faaliyetleri gerileyerek, pandemiden toparlanmada Batılı ekonomilerin gerisinde olan bu bölge için görünümü kötüleştirdi.

IHS Markit'in Ekonomi Müdürü Andrew Harker, "Haziran imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), COVID-19 salgınının son dalgasının Vietnam imalat sektörü üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor. Kısıtlamaların olduğu bölgelerdeki şirketlerin kapanması sektörde genel olarak üretimin ve yeni siparişlerin keskin bir şekilde azalmasına yol açıyor" dedi.

Harker, "Salgının çıktığı 2020 başlarındakinden daha hafif olsa da, haziranda imalat çıktısındaki azalma, (PMI) anketinin 10 yılı aşkın zaman önce başlamasından beri, COVID-19 salgını öncesinde görülen tüm göstergelerden daha güçlüydü" dedi.

Çin'in fabrika faaliyetleri, özel ankete göre üretimdeki büyümenin son 15 aydaki en düşük seviyesine inmesiyle haziranda hafif bir hızla arttı. Çin'in resmi PMI anketi de imalat sektöründeki büyümenin son dört ayın dip seviyesine düştüğünü göstermişti.

Çin'de Caixin/Markit imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıstaki 52 seviyesinden haziranda 51,3'e düştü ve analistlerin 51,8'lik tahminlerinin altında geldi.

Yüksek ham madde maliyetleri ve yarı iletken madde kıtlığı Japonya'nın da dahil olduğu Asya'nın ihracat devlerini kötü etkiledi. Japonya'nın hazirandaki PMI verisi fabrika faaliyetlerinde son dört aydaki en düşük hızlı artışa işaret etti.

Fabrika faaliyetlerinde haziranda dokuz aylık büyüme serisini devam ettiren Güney Kore ise daha iyi bir görünüm sergilemesine rağmen, girdi ve üretim çıktısındaki rekor fiyat artışları imalatçıların yaşadığı zorlukları ortaya koydu.

Vietnam'ın PMI verisi mayıstaki 53,1 seviyesinden haziranda 44,1'e gerilerken. Malezya'nın PMI verisi ise mayıstaki 51,3'lük seviyesinden haziranda 39.9'a düştü. Tayvan'ın PMI'ı 62'den 57,6'ya geriledi.