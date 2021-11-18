Asya'da iki merkez bankası faizi sabit tuttu

Endonezya ve Filipinler merkez bankaları, politika faizine ilişkin kararlarını açıkladı.

Ekonomik büyümeyi desteklerken para birimini sabit tutmak isteyen Endonezya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3.5'te tuttu. Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo oranını şubat ayından bu yana tuttuğu rekor düşük seviye olan %3.5 seviyesinde bıraktı. Banka ayrıca borçlanma ve borç verme imkanı faizlerini yüzde 2.75 ve yüzde 4.25'te tuttu.

Filipinler Merkez Bankası ise güçlenmeye başlayan ekonomiyi desteklemek için politika faizini art arda altıncı toplantıda da yüzde 2 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de yüzde 2 sabit tutulacağı yönündeydi.

Filipinler Merkez Bankası Başkanı Benjamin Diokna, hassas olan ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için genişlemeci bir para politikası izlemeye devam edeceklerini söyledi.