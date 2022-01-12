Avrupa, 10 yılın en büyük enerji faturası ile karşı karşıya

İleri vadeli enerji fiyatlarını kullanarak hesaplamalar yapan Citigroup, Avrupa'nın enerji faturasının bu yıl toplamda 1 trilyon dolar civarında gerçekleşeceğini öngördü.

Daha önce yaşanan enerji faturası artışlarında ana etkenin petrol fiyatları olduğunu hatırlatan Citigroup, bu sefer faturaları ısınma ve enerji üretimi için kullanılan doğal gaz fiyatlarının yönlendirdiğini vurguladı.

Avrupa'da tüketicilerin ve sanayi kuruluşlarının enerji tüketimleri konusunda zorlu seçimler yapmakla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Citigroup, "Avrupa'da gaz ve elektrik fiyatları neredeyse hiç kimsenin alamayacağı kadar yüksek hale geliyor" değerlendirmesini yaptı.

Yer altı depolama tesislerindeki gazın yarıdan fazlası tükendi

Diğer yandan Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sının kullanıldığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 55,6'sına karşılık gelen 26,6 milyar metreküp şimdiden kullanıldı. Söz konusu tesislerdeki doğal gaz miktarının, bu sezon için tarihin en düşük seviyesinde olduğunu belirtmek gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların geçen yıldan itibaren rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.

Kaynak: Foreks, AA