Avrupa, 50 baz puan faiz artışını tartışıyor

ECB Yönetim Konseyi, perşembe günü hem 25 hem de 50 baz puan faiz artırımını tartışacak

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi perşembe günü yapacağı toplantıda politika faizinin 25 veya 50 baz puan artırılmasını tartışacak.

Kaynaklar toplantıda, yüksek borçlu Euro Bölgesi üyesi ülkelere yardım için, AB Komisyonu'nun reform ve bütçe kurallarına uymaları şartıyla bu ülke tahvillerinin satın alınması konusunda anlaşmada ele alınacak.

ECB, daha önce yaptığı açıklamada Temmuz ayında faizini kademeli olarak, büyük olasılıkla 25 baz puan artırılacağını ifade etmiş, daha büyük bir artırımın Eylül toplantısında tartışılacağını belirtmişti.

Euro/dolar dalgalandı

Ancak Euro Bölgesi'nde enflasyonun rekor seviyelerde seyretmesi, euronun ABD doları karşısında zayıflaması sonrasında ECB'ye 25 baz puandan fazla faiz artırması çağrıları artmış durumda.

ECB'nin 50 baz puan faiz artırması olasılığının gündeme gelmesi euronun ABD doları karşısında yüzde 0,9 artışla 1,02294 seviyesine kadar değer kazanmasına yol açtı. Euro/TL ise 18 seviyesinin üzerini gördü.