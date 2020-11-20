"Avrupa aşı konusunda yatırıma devam etmeli"

G20 zirvesi öncesinde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelirin yüksek olan 94 ülke ve orta ve düşük gelire sahip 92 ülkenin COVID-19 testleri, tedavileri ve aşılarına adil erişimi hızlandırmak için oluşturulan COVAX küresel işbirliğine katıldığını belirtti ve "G20 liderlerine ekonomik desteğin ne kadar önemli olduğunu anlatacağım" dedi.

Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek yıl küresel bir zirveye ev sahipliği yapacağını ve yeni ABD yönetiminin de zirveye katılacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi ve ekledi, "ABD Paris İklim Anlaşması'nın sonuçlarını kabul ediyor ve umuyorum ki anlaşmaya yeniden dahil olacak."

Diğer yandan Brexit hakkında konuşan von der Leyen, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılışında geçiş sürecinin sona ermek üzere olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

von der Leyen müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak bir anlaşma imzalak için balıkçılık, adil rekabet ve ileride oluşabilecek sorunları çözme yolları konularında anlaşılması gerektiğine işaret etti.