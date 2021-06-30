Avrupa bankalarının kârı 7 yılın zirvesine çıktı

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği bankalarının karlılıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde kayde değer bir büyüme kaydetti. EBA'nın açıkladığı çeyrek dönem raporuna göre, 2021 ilk çeyrekte AB bankalarının karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı. 2020 yılında bankaların karları yüzde 1,9 artış gösterdi.

Yapılan açıklamada, banka karlarındaki yükselişte artan işlem ücret ve komisyonları ile alım-satım kazançlarının rol oynadığı ifade edildi.