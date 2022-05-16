Avrupa Birliği, 27,7 milyar euro ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı Mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 220,5 milyar euroya, ithalatı da yüzde 40,4 yükselerek 248,2 milyar auroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı mart ayında 27,7 milyar euro oldu.

Auro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 14 yükselişle 250,1 milyar euro, ithalat da yüzde 35,4 artışla 266,5 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, martta 16,4 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 45,4 milyar euro ile ABD, 29,1 milyar euro ile Birleşik Krallık, 21,1 milyar euro ile Çin, 17 milyar euro ile İsviçre ve 8,4 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 52,5 milyar euro ile Çin, 28 milyar euro ile ABD, 23,4 milyar euro ile Rusya, 18,5 milyar euro ile Birleşik Krallık, 14,1 milyar euro ile İsviçre, 11,8 milyar euro ile Norveç ve 8,2 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

Auro Bölgesi'nde Kasım 2021'den, AB'de ise Ağustos 2021'den bu yana görülen dış ticaret açığında özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı yükselişin etkili olması dikkati çekiyor.