Avrupa Birliği ile Rusya arasında 'tavan fiyat' restleşmesi

Avrupa Komisyonu, Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesi konusunda tasarı sunacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rus enerji ihracatına fiyat tavanı getirilmesi halinde Rusya'nın doğalgaz ve petrol arzını durduracağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasındaki anlaşmazlık, AB ülkelerinin halihazırda ödedikleri astronomik doğalgaz faturalarını daha da artırabilir.

AB, Rusya'nın Batı tarafından getirilen yaptırımlara karşılık enerji arzını silah olarak kullandığını belirtmiş, Rusya ise yaptırımların doğalgaz arzında sıkıntılara yol açtığını ifade etmişti.

AB'nin enerji bakanları yaklaşan enerji krizini çözmek için Cuma günü olağanüstü bir toplantı yapacaklar.

AB, tavan fiyat teklifi sunacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesi, buna ek olarak AB'nin yoğun saatlerde elektrik kullanımında zorunlu azaltıma gitmesi ve doğalgaz kullanmadan elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi konusunda teklif sunacaklarını açıkladı.

Leyen, "Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesini teklif edeceğiz... Putin'in Ukrayna'daki bu menfur savaşı finanse etmek için kullandığı Rus gelirlerini kesmemiz gerekiyor" dedi. von der Leyen, "Rusya, doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor. Rusya'nın gaz piyasasındaki manipülasyonunun elektrik piyasası üzerinde de etkileri olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Reuters'ın gördüğü taslak dökümana göre, Avrupa Komisyonu Avrupa'daki ülkelerin elektrik kullanımında aylık olarak son 5 yılın aynı döneminin yüzde 10'u oranında kesinti yapılmasını teklif edecek.

Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.