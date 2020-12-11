Avrupa Birliği Rusya yaptırımlarını 6 ay uzattı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna topraklarına askeri müdahaleleri sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların 6 daha uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yaptırımların uzatılması kararının sebebi olarak Rusya'nın, Ukrayna'da olası silahlı çatışmaları engellemek adına 2015 yılında imzalanan Minsk Anlaşması'nı ihlal etmesi ve uygulanma yaptırımların "elle tutulur" bir sonuç vermemesi gösterildi.

AB 2014 yılının şubat ayında, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.