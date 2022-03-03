Avrupa Birliği Vanuatu ile vize muafiyetini askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Güney Pasifik Okyanusu ada ülkesi Vanuatu ile olan vize muafiyeti anlaşmasını kısmen askıya almaya karar verdi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada Vanuatu ile 2015'ten beri uygulamada olan vize muafiyet anlaşmasının kısmen askıya alınması kararı alındığını belirtildi.

Açıklamada, AB'nin ülkedeki yatırım karşılığında vatandaşlık imkanı sağlayan programlarını dikkatli biçimde incelediğine işaret edilerek, bu programların AB için risk oluşturabilecek ciddi eksiklikleri bulunduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Vanuatu'daki programın güvenlik ve durum tespiti taramasının güvenilirliği konusunda şüphe uyandıran son derece "düşük reddetme" oranına sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, programdan faydalanmak için ülkede mevcudiyet veya ikamet koşullarının olmadığı, işlem sürelerinin çok kısa sürdüğü ve başvuru sahiplerinin ülkeleriyle bilgi alışverişinde bulunulmadığı belirtildi.

Açıklamada, Vanuatu'nun İnterpol veri tabanlarında listelenen başvuru sahiplerine de vatandaşlık verdiği bildirildi.

Söz konusu vize serbestisini askıya alma kararının Vanuatu'daki altın pasaport olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık programının yürürlüğe girdiği 25 Mayıs 2015'ten sonra verilen pasaport sahiplerini kapsadığı kaydedilen açıklamada, bu tür pasaport sahiplerinin AB'ye seyahat etmeleri için vize almaları gerekeceği kaydedildi.

Vize muafiyet anlaşması uyarınca AB'nin aldığı karar, AB Resmi Gazetesinde yayımlandıktan 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Vanuatu, yatırım karşılığı pasaport programı başlatmıştı

AB ile Vanuatu arasında 2015'te vizesiz seyahat imkanı sağlayan anlaşma yapılmıştı. Anlaşma kapsamında Vanuatu vatandaşları, AB ülkelerine 180 günde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf biçimde seyahat edebiliyordu.

Vanuatu, AB ile vize muafiyet anlaşmasının ardından yatırım karşılığı pasaport programı başlatmıştı.

Ülke, yabancılara 130 bin dolar karşılığında yaklaşık 1 ayda ülkeye hiç ayak basmadan vatandaşlık veriyordu.

Vanuatu'nun ABD yaptırım listesinde bulunan Suriyeli bir iş insanına, Kuzey Koreli bir politikacıya ve çok sayıda suçluya vatandaşlık verdiği belirlenmişti.

Güney Pasifik Okyanusu'nda Avustralya'ya 1750 kilometre mesafede ve Fiji'nin batısında yer alan yaklaşık 307 bin nüfuslu Vanuatu, 83 adadan oluşuyor.

Ülkedeki kişi başı milli gelir 3 bin doların altında seyrediyor. Vanuatu, söz konusu programla kamu gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasını sağlıyordu.