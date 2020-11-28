Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık gürüşmelere devam ediyor.

Birleşik Krallık Brexit Başmüzakerecisi David Frost ile görüşmeler yapmak için Londra'ya giden Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, sene sonunda sona ererecek olan görüşmelere "sabır ve kararlılıkla" devam ettiğini söyledi.

Taraflar, aradaki farklılıklar devam etmesine rağmen, bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu ifade ettiler. Yayımlanan bir haberde AB'nin, görüşmelerde önemli farklılıklardan olan balıkçılık konusunda Birleşik Krallık'a hak vereceği belirtildi.

Diğer yandan kimi yetkililer kalan sürenin çok az olması sebebiyle bir anlaşma olamayacağını iddia ederek taraflrı suçladı.