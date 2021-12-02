Avrupa Birliği'nde elektrik anlaşmazlığı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışla mücadele için AB elektrik piyasasının işleyişinin değiştirilmesine karşı olduğunu açıkladı.

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanlarının artan enerji fiyatlarını görüşmek üzere bugün Brüksel'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde, Almanya, Avusturya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Letonya ve Hollanda ortak bildiri yayımladı.

AB Komisyonunun artan enerji fiyatlarına karşı uygulanabilecek çeşitli seçenekler içeren paketinin "faydalı" olduğuna işaret edilen bildiride, üye ülkelerin kısa vadede fiyat artışına karşı yoksul tüketicileri ve işletmeleri korumak için "geçici ve hedefe yönelik" tedbirler alması gerektiği bildirildi.

Bildiride, AB'nin elektrik piyasa tasarımının fiyatlardaki dalgalanmayı engellemeye yönelik yeni teknoloji ve iş modellerini teşvik ettiği ve elektrik ticaretinin canlandırılması gerektiği belirtildi, üye ülkelerin tavan fiyat veya teknoloji bazlı ortalama fiyat gibi çeşitli "alternatif piyasa tasarımı" yaklaşımının riskli olduğuna işaret edildi.

Piyasa işleyişinin bu uygulamalarla değiştirilmesinin enerji arz güvenliğini tehlikeye atacağı vurguladı.

Enerji tartışmasında hangi ülke neyi savunuyor?

Öte yandan, AB ülkeleri arasında enerji tartışmalarında çeşitli gruplaşmalar dikkati çekiyor.

Almanya, Avusturya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Letonya ve Hollanda, artan enerji fiyatlarına karşı AB elektrik piyasasının revize edilmesine karşı çıkıyor.

Fransa, İspanya ve İtalya'nın başını çektiği bir grup ülke, AB doğal gaz ve elektrik piyasalarının düzeltilmesi ve elektrik üretimindeki kaynak fiyatlarının ayrıştırılması gerektiğini savunuyor. Fransa'nın liderlik yaptığı 10 civarında ülke, enerji arz güvenliğinde nükleer santrallerin önemini vurguluyor.

Aralarında Polonya ve Macaristan'ın bulunduğu bazı ülkeler de enerji fiyatlarındaki yükselişten AB'nin iklim dostu dönüşümünü sağlamayı hedefleyen Yeşil Mutabakat ile ilgili politikalarını sorumlu tutuyor.

Avrupa'da özellikle sonbahardan beri doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünlerinin fiyatları hızla yükseliyor. Bu durum, kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşan tüketicileri ciddi biçimde rahatsız ediyor.