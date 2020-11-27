Avrupa Birliği'nde kasım ayı tüketici güveni geriledi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) tüketici güveninin ekim ayındaki negatif 15,5 puandan, kasım ayında beklenti doğrultusunda, negatif 17,6 puana gerilediğini duyurdu.

AB'de ekonomik hassasiyet göstergesi kasımda 3,6 puanlık düşüşle ekim ayındaki 91,1 puandan, 87,6 puana geriledi. Gösterge Euro Bölgesi'nde ise 3,5 puanlık düşüşle, 91,1 puandan, 87,6 puana geriledi. Göstergede görülen gerileme COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana devam ediyor.

COVID-19 salgınında vaka sayılarında görülen artışlar ve alınan tedbirlerin sıkılaştırılması etkisiyle, AB hizmet sektörü hassasiyeti ekimde görülen negatif 12,1 puandan, negatif 15,5 puanlık beklentiden fazla gerileyerek, negatif 17,3 puana geriledi.

Sanayi güveni negatif 9,2 puandan, beklenti olan negatif 10,5 puana göre hada hafif düşüşle negatif 10,1 puana çekildi.

Avrupa Birliği'nde iş iklimi ise kasım ayında, negatif 0,74 puandan negatif 0,63 puana yükseldi.