Avrupa Birliği'nin cari hesap fazlası 22 milyar euroda sabit kaldı
Avrupa Birliği'nin (AB) cari hesap fazlası temmuz ayında, bir değişim göstermedi ve 22 milyar euroda sabit kaldı.
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre, AB'nin cari fazlası, temmuz ayında bir değişim göstermeyerek, haziran ayındaki 22 milyar euro düzeyinde sabit kaldı.
Temmuz ayına kadar geçen 12 ayda, AB'nin cari hesap fazlası GSYH'nın yüzde 2,7'ye yükseldi. AB'nin cari fazlası 2020 yılın temmuz ayında GSYH'nın yüzde 2'si düzeyindeydi.