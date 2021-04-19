Avrupa Birliği'nin cari hesap fazlası 25,9 milyar euroya geriledi
Avrupa Birliği'nin (AB) cari hesap fazlası şubat ayında 25,9 milyar euroya geriledi.
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Avrupa merkez Bankası (ECB) verilerine göre, AB'nin ocak ayı cari fazlası, ocak ayındaki 30,5 milyar eurodan 4,6 milyar euro düşüşle, 25,9 milyar euroya geriledi.
Şubat ayına kadar geçen 12 ayda, AB'nin cari hesap fazlası GSYİH'nın yüzde 2,3'e yükseldi. AB'nin cari fazlası 2020 yılın şubat ayında GSYH'nın yüzde 2,2'si düzeyindeydi.