  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa Birliği'nin cari hesap fazlası 25,9 milyar euroya geriledi
Takip Et

Avrupa Birliği'nin cari hesap fazlası 25,9 milyar euroya geriledi

Avrupa Birliği'nin (AB) cari hesap fazlası şubat ayında 25,9 milyar euroya geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 

Avrupa merkez Bankası (ECB) verilerine göre, AB'nin ocak ayı cari fazlası, ocak ayındaki 30,5 milyar eurodan 4,6 milyar euro düşüşle, 25,9 milyar euroya geriledi. 

Şubat ayına kadar geçen 12 ayda, AB'nin cari hesap fazlası GSYİH'nın yüzde 2,3'e yükseldi. AB'nin cari fazlası 2020 yılın şubat ayında GSYH'nın yüzde 2,2'si düzeyindeydi. 