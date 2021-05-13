Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 azalarak 437,32 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 değer kaybederek 6.963,33 puana indi.
Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 azalarak 437,32 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 değer kaybederek 6.963,33 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 artarak 15.199,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 6.288,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 24.486,01 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi, (TSİ) 20.06 itibarıyla yüzde 0,03'lük artışla 1,207 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa piyasaları, ABD'de beklentileri aşan nisan ayı enflasyonu verilerine odaklandı.